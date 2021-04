CdS | Inzaghi, sabato il tampone. Gaia è tornata a casa





Dopo la positività della famiglia Inzaghi, la Lazio attende il rientro del suo mister in panchina ma soprattutto che l’intera famiglia possa guarire quanto prima. Come riporta il Corriere dello Sport, arrivano buone notizie sulle condizioni di Gaia: lady Inzaghi, ricoverata allo Spallanzani, è tornata a casa. Il tecnico farà invece una corsa contro il tempo per esserci domenica: l’isolamento scadrà nell’imminenza della gara dell’Olimpico contro il Benevento, serve chiaramente la negatività del tampone che verrà effettuato sabato.

