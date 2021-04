CdS | Lazio-Torino blocca tutto, anche il derby





La Lazio si prepara alla volata finale in campionato, in attesa però di sapere quando andrà in scena il recupero contro il Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, il programma finale della A è quindi congelato fino al verdetto sulla data della sfida. Lotito va avanti ed in settimana ci sarà il ricorso al Collegio di Garanzia. Nel frattempo gli anticipi ed i posticipi sono fissati fino al 3 maggio: nel caos è finito anche il derby che potrebbe essere anticipato al 15 maggio; in questo modo Lazio-Toro verrebbe giocata (qualora si dovesse disputare) il 18 maggio, sempre se la Uefa dà l’ok (considerando che in quella data è prevista la consegna dell’Olimpico in vista degli Europei).

