CdS | Non solo Borrè: la Lazio studia anche altri giocatori svincolati





Non è ancora periodo di mercato, ma le prime indiscrezioni iniziano a circolare. Rafa Borrè è il nome che in Argentina accostano al club biancoceleste ma, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio studia ipotesi per la difesa tra chi a giugno so libererà. Oltre ai nomi già fatti circolare in orbita laziale come Maksimovic, Dragovic del Bayer Leverkusen, Balbuena del West Ham e Mustafi dello Schalke, ci sono idee suggestive come: David Luiz dell’Arsenal, Mamadou Sakho del Crystal Palace e Thiago Silva del Chelsea. Tutti giocatori con l’esperienza in campo europeo che ricerca la società biancoceleste. Non vi è alcuna trattativa in corso, molto dipenderà da come evolveranno le cose in casa Lazio: partendo dal rinnovo del tecnico e con uno sguardo anche al piazzamento finale in classifica.

