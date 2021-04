CdS | Radu, il Senatore dall’assist d’oro





Il record di presenze in biancoceleste è solo un formalità per chi, come lui, la storia della Lazio l’ha scritta e sta continuando a scriverla a prescindere dai numeri. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, la società biancocleste sà il suo valore ed ha quindi intenzione di far rinnovare il giocatore, offrendogli un anno in più (2022). Il romeno ha un perfetto feeling con Milinkovic ed anche al Bentegodi domenica si sono rivelati una coppia vincente, pronta allo sprint finale dei biancocelesti verso il piazzamento Champions.

