CHAMPIONS LEAGUE | Il Manchester City vince ancora e va in semifinale. Al Real Madrid basta lo zero a zero





Si chiudono i quarti di finale di Champions League con le ultime due big che compongono il quadro delle semifinali. Il Manchester City passa il turno bissando la vittoria dell’andata per due a uno sul Borussia Dortmund grazie alle reti di Mahrez e Foden (gol dei tedeschi di Bellingham), mentre il Real Madrid impatta zero a zero contro il Liverpool e sfrutta il successo dell’andata con cui vola in semifinale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: