Champions League, pullman del Real Madrid attaccato a Liverpool





Le stelle della Champions League stanno per accendersi ancora una volta per una serata ricca di emozioni. Tra pochissimo, infatti, Liverpool e Real Madrid scenderanno in campo per il ritorno dei quarti di final che i Blancos che purtroppo però hanno subito un attacco al pullman con il finestrino vicino al posto dove sedeva Zidane distrutto dalle pietre. Lo riporta Calciomercato.com

