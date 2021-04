Euro 2020, ufficiale la presenza del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma





Nella giornata di oggi è arrivata la conferma dalla FIGC nei confronti della UEFA: il governo italiano ha stabilito che le partite di Euro 2020 da disputare allo Stadio Olimpico di Roma si svolgeranno con la presenza del pubblico, con l’impianto che ospiterà almeno il 25% della capienza. Per quanto riguarda i tifosi con i biglietti per le gare in questione, non saranno concesse esenzioni per eventuali restrizioni di viaggio in vigore per chi arriverà fuori dall’Italia. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

