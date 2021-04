FORMELLO – Lazzari e Correa tornano dalla squalifica, non si allena Caicedo





Arrivati a metà della settimana, con ancora quattro giorni per preparare la partita, il vice allenatore della Lazio, Massimiliano Farris, ha condotto l’allenamento mattutino in attesa del ritorno di Simone Inzaghi, che effettuerà prima del match contro il Benevento di domenica alle 15:00 un tampone, al fine di verificare la sua possibilità di tornare in panchina.

A Formello, intanto, i giocatori hanno svolto dapprima una fase di riscaldamento in palestra, per poi passare all’analisi video dei precedenti match. Successivamente, è stata svolta attivazione muscolare, con mobilità articolare e poi attività atletica con allunghi leggeri e trasmissione del pallone tra le due file di giocatori che sono state create. A conclusione, possesso palla – con sponde – e allunghi sui 50 metri ed infine la solita partitella. Tornano dalla squalifica rimediata contro l’Udinese, Joaquin Correa e Manuel Lazzari, che potranno giocare contro il Benevento: da segnalare, però, Ciro Immobile e Lucas Leiva che hanno saltato la fase atletica e la partitella finale, così come Luis Alberto, che non ha partecipato solamente a quest’ultima. Luiz Felipe Ramos, invece, ha svolto allenamento differenziato con e senza pallone, utilizzando, però, gli scarpini. Felipe Caicedo, infine, non ha partecipato all’allenamento mattutino.

