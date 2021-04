GdS | Missione compiuta: Akpa Akpro chiude il giro a metà campo





È uno di quei giocatori che mister Inzaghi ha sempre preso in considerazione, anche solo per qualche minuto: Akpa Akpro proprio domenica al Bentegodi si era guadagnato un posto tra i titolari, per sostituire lo squalificato Lazzari. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a Verona da esterno il franco-ivoriano ha dimostrato di essere sempre più il jolly della mediana; ha convinto il tecnico grazie alla sua grinta ed ha eseguito le indicazioni dettate di volta in volta dall’allenatore. Dal ritiro di Auronzo ad oggi, la sua crescita è stata importante e, altra cosa fondamentale, la sua determinazione non è mai venuta meno, tanto da prendersi anche la titolarità all’occorrenza.

