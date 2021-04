GdS | Radu, Reina e Leiva: veterani alla guida. La Lazio cala il tris per la Champions





Obiettivo quarto posto: questo è il traguardo che a fine stagione vuole festeggiare la banda Inzaghi. Tra alti e bassi, punti persi e grandi rincorse, la Lazio ora è lì in classifica con le altre grandi a contendersi i posti utili per tornare in Champions. Per questo rush finale, come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico laziale si affida ai suoi veterani: Radu, Reina e Leiva spingono l’assalto ai piani alti della classifica. Il portiere è senza dubbio il regista aggiunto di questa rosa, il brasiliano ha risfoderato una migliore continuità che dà maggiore tranquillità al resto del gruppo ed il romeno anche domenica al Bentegodi ha vestito i panni dell’assist-men. Il fattore esperienza è quindi un valore aggiunto, soprattutto se i veterani in questione, anche nell’ultimo turno di campionato, hanno fatto la differenza in una sfida delicata ed importante.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: