Jony sul futuro: “Mi piacerebbe restare all’Osasuna, ma è presto per parlarne”





Ora in prestito all’Osasuna, Jony ha raccontato in un’intervista rilasciata al Diario de Navarra il suo momento, condizionato senza dubbio dagli infortuni: “Ora fortunatamente sto bene, ma il periodo non è stato dei migliori. Sono riuscito a riprendermi e mi sono allenato con i miei compagni. Ho giocato con un adduttore lesionato, perché volevo dare una mano alla squadra. La mia famiglia mi è stata e mi è sempre vicina. Mi spiace che i tifosi non abbiano visto il Jony migliore: questo mi ha creato molto stress. Futuro? C’è un’opzione di acquisto volontaria, se decideranno di non riscattarmi, tornerò alla Lazio. È presto per parlarne, non ho dimostrato il mio valore e voglio finire nel migliore dei modi. Mi piacerebbe rimanere, vorrei continuità e l’ambiente mi piace”.

