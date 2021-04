Jony tra infortuni e futuro: “A fine stagione vedremo le intenzioni di Lazio e Osasuna. Mi piacerebbe continuare qui”





Non è riuscito ad ambientarsi al meglio nella Capitale e, dopo appena un anno, è volata in Spagna all’Osasuna in prestito con diritto di riscatto. Ecco gli ultimi dodici mesi di Jony che si è raccontato in una lunga intervista a DiariodeNavarra.es in cui ha affrontato vari temi, da quello degli infortuni che purtoppo lo hanno colpito nell’ultimo periodo alla situazione sul suo futuro. Su quest’ultimo tema, l’esterno sinistro ha dichiarato come al momento sia presto parlare della prossima stagione con il suo obiettivo che rimane quello di dare il massimo per dimostrare il suo valore all’Osasuna prima di lasciare la decisione sul riscatto o meno agli spagnoli. In ogni caso, Jony non ha negato che gli piacerebbe continuare l’esperienza in terra iberica riuscendo anche ad ottenere la salvezza insieme all’Osasuna.

