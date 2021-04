Pepe Reina intervistato da Futbol Emotion: “La passione mi permette di restare ad alti livelli. Drogba l’avversario più difficile”





Il portiere biancoceleste Pepe Reina è stato intervistato in una diretta Instagram da Futbol Emotion, per la giornata internazionale del portiere. Ecco le sue parole:

“Nel calcio è bello correre ovunque dietro la palla, ma quando ho capito le mie qualità ho scelto, anche per merito di mio padre, il ruolo del portiere. Anche il terzo dei miei figli ha iniziato a giocare, nella speranza che ci sia una terza generazione di portieri“.

Sugli inizi al Barcellona “Mi allenavo con la prima squadra da qualche settimana dopo che si era infortunato Arnau. A fine primo tempo il portiere chiese di essere sostituito. Entrai prima dell’intervallo, sereno e con la possibilità di scaldarmi maggiormente. L’allenatore decise poi di farmi giocare anche dopo il rientro del mio compagno, per circa 4 mesi“.

Sull’esperienza al Liverpool – “In Inghilterra mi sono divertito molto, durante la mia carriera, sono stati quelli gli anni più competitivi : eravamo in maniera fissa in Champions League, combattendo sempre per il titolo. Giocare ad Anfield è stato un vero e proprio sogno, ci ho giocato più o meno 400 gare, ed è stata la cosa migliore mai successa”.

Le caratteristiche dei vari campionati – “In Italia i ritmi sono più blandi, mentre in Inghilterra, e allo stesso modo in Germania, si va ad un ritmo decisamente più elevato, con meno pause rispetto alla Serie A”.

Sull’esperienza con la Lazio – “Voglio essere sempre protagonista, mi aiuta sia una buona alimentazione che un riposo adeguato, ma la passione per questo sport mi aiuta a restare ai livelli più alti“.

L’avversario più pericoloso – “L’avversario che più temevo era Drogba, durante le partite tra Liverpool e Chelsea: erano grandi gare da giocare da protagonista, ma l’ivoriano mi causava molte difficoltà“.

Sull’importanza di fisico e testa – “Tra la testa e il fisico, la cosa fondamentale è che vada bene la testa: il resto è una conseguenza. E’ importante stare bene fisicamente per un ruolo delicato come quello del portiere“.

Sulle caratteristiche di un portiere – “Il ruolo del portiere è cambiato, è differente rispetto a prima. A me piacciono quelli che sfruttano le linee di passaggio, non servendo solo palle alte, e questo oggi fa la differenza“.

