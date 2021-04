PRIMAVERA TIM CUP | La Lazio sfida l’Hellas Verona nella semifinale d’andata





Dopo il rinvio di Bologna-Lazio a causa dei casi Covid nella formazione emiliana, i biancocelesti tornano in campo in occasione dell’affascinante sfida di Primavera Tim Cup contro l’Hellas Verona. Nella semifinale d’andata del torneo, in programma alle 13:00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello, sebbene sia il primo round, la Lazio intende proseguire il suo sogno. Se in campionato infatti i biancocelesti occupano il 14esimo posto della classifica, in piena zona playout, in Coppa Italia si sono tolti molte soddisfazioni battendo soprattutto Atalanta ed Inter. Gli scaligeri, che militano nel Campionato Primavera 2, sono in vetta alla classifica a +8 sul Parma secondo.

L’avversario

Percorso sorprendente quello dell’Hellas Verona nella Primavera Tim Cup, che dopo i primi incontri vinti rispettivamente contro Pordenone e Cittadella, ha battuto prima la Roma fuori casa negli ottavi di finale, e poi il Cagliari nei quarti, sempre in trasferta. In campionato i gialloblù proseguono a ritmo spedito con ben 13 vittorie in 16 partite a 8 lunghezze sui ducali del Parma. Il sistema di gioco utilizzato dal tecnico Nicola Corrent nelle sfide contro Roma e Cagliari è il 4-3-1-2, mentre in campionato varia spesso tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. L’Hellas vanta inoltre sia la miglior difesa che il miglior attacco del campionato, con 47 gol fatti e 20 subiti. Capocannonieri della squadra sono Bertini e Jocic con 9 gol, seguiti da Cancellieri e Yeboah, entrambi a 8.

L’altra semifinale

Fiorentina-Genoa (ore 15:00)

La probabile formazione

Con la sfida contro il Bologna rinviata, la Lazio ha avuto 10 giorni per preparare la partita e gestire le energie fisiche e mentali in vista dell’importante appuntamento di oggi. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, la prima senza Daniel Guerini, le giovani aquile biancocelesti si troveranno di fronte l’Hellas Verona per cercare di conquistare la finale della competizione. Per farlo, nella semifinale d’andata mister Leonardo Menichini si affiderà ancora ai suoi uomini migliori, con il 4-3-1-2, ormai divenuto una certezza nelle ultime apparizioni. Sarà ancora Furlanetto a custodire la porta biancoceleste, mentre in difesa agirà come al solito la coppia Franco-Armini. A centrocampo invece non ci sarà Nasri infortunato. Sulla trequarti si muoverà Shehu dietro le spalle del tandem d’attacco Moro-Castigliani, in forma straripante, con 4 gol segnati dal primo e 3 dal secondo nelle ultime tre gare.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Castigliani, Moro.

