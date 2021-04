PRIMAVERA TIM CUP | Lazio-Hellas Verona, pagelle: Raul Moro surclassa il Verona, Gabriel Pereira finalmente decisivo





Gabriel Pereira 7 – Non può nulla sui due gol del Verona ed anzi in occasione del raddoppio sfiora anche la prodezza respingendo su Astrologo da pochi passi. Nella secondo tempo si supera la Lazio salvando a tu per tu con Cancellieri ed aprendo la via alla rimonta biancoceleste.

Floriani 6 – Altra gara leggermente sottotono per l’esterno destro che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista. In zona offensiva non si vede quasi mai, ma è comunque sempre puntuale in fase di chiusura.

Dal ’61 Novella 6 – Ancora una volta entra a gara in corso strappando l’ennesima sufficienza. Tiene sempre alta la concentrazione con l’Hellas che prova a spingere spesso dalla sua parte.

Armini 6 – Qualche sbavatura di troppo nel primo tempo, ma al rientro dagli spogliatoi rimette ordine nella difesa laziale che dopo il sorpasso alza le barricate vincendo la battaglia e conquistando la finale di Coppa Italia.

Franco 6.5 – È un diesel che alza i giri del motore con il passare dei minuti. Prima regala troppo spazio a Cancellieri che insacca il vantaggio ospite, poi prende le misure e sbaglia pochissimo. Il salvataggio sulla linea nei supplementari vale un gol.

Ndrecka 6 – Il Verona non gli concede le classiche falcate sulla corsia mancina, ma l’albanese non demorde riuscendo comunque a coprire nel migliore dei modi la sua zona di competenza.

Czyz 6.5 – La tenacia e la determinazione pagano sempre. Fatica ad entrambe bene in partita, ma inverte il trend nel momento più duro quando propizia l’autogol che riapre la partita. Da lì in avanti è un mastino che lavora nell’ombra fino all’ultimo secondo.

Bertini 6 – È oramai un punto di riferimento imprescindibile nel centrocampo di Menichini. In cabina di regia è praticamente perfetto tra palloni d’oro recuperati ed imbeccate intelligenti per i compagni pronti a puntare dritti verso la porta gialloblu. Si fa notare anche nella trequarti veneta con due conclusioni che però terminano sul fondo.

Marino 6 – Si riprende la maglia da titolare complice lo stop per infortunio di Nasri. Come il resto dei compagni parte male, ma l’esperienza e il talento gli permettono di gestire i momenti della gara

Dal 105′ Tare SV

Shehu 6 – Tra alti e bassi. Primo tempo sottotono, cresce alla distanza facendo valere il suo grande bagaglio tecnico. La cartolina della sua prestazione è il gol sfiorato di testa che racconta un pomeriggio in cui manca l’acuto vincente.

Dal ’84 Cesaroni SV

Dal 105′ Pica SV

Raul Moro 8.5 – Non si vede per gran parte del match, ma gli basta un tocco per entrare nel tabellino dei marcatori ed un’altra invenzione delle sue per siglare a giro il punto del sorpasso. La sua è una giornata da incorniciare che ha il sapore di definitiva consacrazione.

Castigliani 6 – Piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite. Come sempre non molla mai, ma questa volta la difesa scaligera lo contiene bene faticando leggermente nel finale.

All. Menichini 7.5 – È la vittoria del gruppo, del suo gruppo che compie una storica rimonta da zero a due ottenendo la prima vittoria dopo la scomparsa di Daniel Guerini. I suoi ragazzi non lo tradiscono e si rialzano alla grande dopo il k.o. in campionato contro la Sampdoria conquistando il pass per la finale. La sua è una squadra senza paura che non molla neanche dopo il momentaneo doppio svantaggio: solidità, cuore e talento sono le armi della Lazio che può gioire per un grande traguardo.

