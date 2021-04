Razzismo, squalifica di 10 giornate per Kudela dello Slavia Praga





Pugno duro della UEFA nel caso di razzismo che ha coinvolto Kudela dello Slavia Praga e Kamara dei Rangers in seguito agli avvenimenti della partita dello scorso 18 marzo in cui c’era stato uno scontro tra i due. La UEFA ha infatti deciso di squalificare da ogni partita di ogni competizione europea per club Kudela per 10 giornate. 3, invece, le giornate per Kamara, a causa di aggressione verso un altro giocatore. Un chiaro messaggio, dunque, contro il razzismo nel calcio mandato dalla UEFA, che ha preso la decisione di punire pesantemente questo caso. Queste le decisioni della UEFA:

sospendere il giocatore dell’SK Slavia Praga, Ondřej Kúdela, per le prossime dieci (10) partite di competizioni per club e nazionali UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, per comportamento razzista , che include la sospensione provvisoria di una partita scontata da il giocatore durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2020/21 dell’SK Slavia Praga contro l’Arsenal FC l’8 aprile 2021.

, che include la sospensione provvisoria di una partita scontata da il giocatore durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2020/21 dell’SK Slavia Praga contro l’Arsenal FC l’8 aprile 2021. sospendere il giocatore dei Rangers FC, Mr. Glen Kamara, per tre (3) partite di competizioni UEFA per club per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, per aver aggredito un altro giocatore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: