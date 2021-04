SOCIAL | I ragazzi della primavera: “Per te guero” – FOTO





A seguito della conquista della finale di Coppa Italia Primavera ai danni del Verona, i ragazzi della Lazio Primavera, hanno festeggiato e dedicato la vittoria a Guero. Tra loro, oltre a Raul Moro che ha dedicato la vittoria a Guerini ai microfoni di Lazio Style Channel, anche Romano Floriani Mussolini ed Andrea Marino tramite i propri profili Instagram hanno lanciato un messaggio per Daniel. Nel primo caso una stories con la foto dei festeggiamenti negli spogliatoi e con scritto: “FINALE. Per te Guero“. Nel secondo caso, invece, si tratta di un post con la medesima foto di festeggiamenti e con sotto la scritta: “Vincere in rimonta é ancora più bello. SIAMO IN FINALEEE per te guero!!”

Anche Armini ha dedicato su Instagram la vittoria a Guerini.

