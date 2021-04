TMW | La Lazio non vuole correre rischi: il nuovo Marusic è da blindare





I due assist contro il Cagliari alla prima giornata di campionato non erano una casualità. Ma la prima prova tangibile di quello che sarebbe stato. Della crescita e del cambiamento di Adam Marusic, la sorpresa (in positivo) più grande della tormentata e intensa stagione della Lazio. Per continuità, parola sconosciuta al vecchio Marusic, e qualità (2 gol e 5 assist). Per spirito di sacrificio e applicazione, anche tattica, visto che la sua duttilità ha permesso a Inzaghi di schierarlo un po’ ovunque, andando a riempire dei vuoti che mano a mano si aprivano nella rosa biancoceleste. Così l’esterno destro montenegrino è diventato prima il titolare sulla corsia opposta, viste le difficoltà ad imporsi di Fares e il lento recupero di Lulic. Per poi scalare come stopper di destra nel terzetto arretrato. Questa, che sembrava essere una soluzione temporanea, è diventata ormai una certezza. Dall’andata contro il Bayern Monaco alla trasferta di Verona, Marusic ha giocato 5 volte nei tre centrali difensivi alla destra di Acerbi. In campionato tre gare, due delle quali sono state vinte dalla Lazio.

È diventato imprescindibile, Marusic. Gestito dalla stessa agenzia di Milinkovic, con cui condivide, oltre lo spogliatoio, anche parte della vita privata. Sono molto amici i due, che hanno trascinato la Lazio nelle ultime 4 partite, mettendo il proprio zampino in 3 dei 7 gol: contro Crotone (gol di Milinkovic), Udinese (gol di Marusic su assist del serbo) e Verona (gol di Milinkovic). Fortemente voluto da Tare e difeso sempre da Invaghi, ora per Marusic – arrivato per 5,3 milioni dall’Ostende nel 2017 – è pronto il rinnovo del contratto fino al 2026. Quello attuale, da 900 mila euro, è in scadenza nel 2022 ma la Lazio non vuole correre rischi. C’è un po’ di distanza sulla cifra, ma i rapporti sono ottimi e a Formello sono tutti ottimisti. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

