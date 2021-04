Per Lei Combattiamo Una canzone ispirata ai suoni che arrivano dallo spazio: ‘Sei una guerriera’ è il nuovo singolo di Mizet, la cantante che si esibisce prima dei match della Lazio Una canzone ispirata ai suoni che arrivano dallo spazio: ‘Sei una guerriera’ è il nuovo singolo di Mizet, la cantante che si esibisce prima dei match della Lazio Follow me

Le frequenze dei satelliti di Saturno, i vibrati di Giove e le pulsazioni sincopate della stella di Keplero diventano magicamente gli strumenti musicali utilizzati da Mizet per il nuovo singolo 'Sei una guerriera'. La rapper fotomodella Giulia Marceca, in arte Mizet (nome di una stella), che si esibisce sempre allo Stadio Olimpico prima dei match della Lazio, dedica il suo pop rap all'amore universale e al mistero dell'esistenza dell'uomo. Con la sua voce a tratti melodica e a tratti graffiante scivola a tempo sul suo beat, ottenuto da suoni ispirati a quelli delle stelle. Il singolo, con testo e melodia di Mizet e Marco De Antoniis, che he ha ideato le sonorizzazioni spaziali, è stato arrangiato da Paolo Amati. Una Produzione musicale che nasce dalla collaborazione delle etichette discografiche Flender Produzioni e AP Beat. Il lyric Video è stato realizzato da Marco D'Andragora.

