Arsenal, Aubameyang ha la malaria





Mentre il suo Arsenal è impegnato nella gara di ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga, Pierre-Emerick Aubameyang ha dato su Instagram una brutta notizia per tutto il mondo Arsenal: è affetto dalla malaria. Ecco le parole dell’attaccante: “Ciao ragazzi, grazie per i vostri messaggi e le vostre chiamate. Sfortunatamente, ho contratto la malaria mentre ero impegnato con la Nazionale in Gabon poche settimane fa. Ho passato qualche giorno in ospedale questa settimana, ma sento molto meglio ogni giorno, grazie agli straordinari medici che hanno identificato e trattato il virus così velocemente”.

