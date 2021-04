Calciomercato, la Lazio mette gli occhi su un difensore dello Stoccarda





Nella giornata di ieri, il club tedesco dello Stoccarda ha annunciato che a fine stagione non rinnoverà il contratto del suo capitano Gonzalo Castro. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano online “fussballdaten”, Castro non sarebbe l’unico a dover fare le valigie a fine stagione. Il club tedesco, infatti, si trova in difficoltà finanziare a cui potrebbe sopperire vendendo altri big. Tra questi, sembra in bilico la permanenza di Marc-Oliver Kempf. Il difensore 26enne ha attirato l’interesse di alcune squadre tra cui l’Eintracht Francoforte e la Lazio. Resterà da capire le prossime mosse dello Stoccarda: nel caso in cui si decidesse di lasciar andare il calciatore, la società biancoceleste potrebbe approfittarne.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: