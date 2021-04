Costa sulla riapertura degli stadi: “Non escludiamo il rientro dei tifosi prima degli Europei, ad esempio per la finale di Coppa Italia”





Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ha parlato durante una conferenza stampa del ritorno dei tifosi allo stadio. La data del rientro, sarà quella dell’11 giugno 2021, in occasione della partita inaugurale dell‘Europeo, presso lo Stadio Olimpico di Roma. In merito a questa decisione presa dal Governo, Costa è intervenuto dichiarando di non escludere un possibile rientro sugli spalti già prima di questa data.

Queste le sue parole:

“Se siamo convinti che l’11 giugno si possa giocare la partita allo stadio Olimpico con il 25% degli spettatori, perché non fare una riflessione su eventi sportivi che sono prima dell’11 giugno? Ad esempio la finale di Coppa Italia, anche se con percentuali inferiori, perché tra 0 e 25% in mezzo qualcosa c’è. Credo sia uno sforzo che la politica debba fare. C’è ultima partita di campionato, gli Internazionali di Tennis dal 3 al 16 maggio“.

