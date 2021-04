Diritti TV, Sky sta lavorando sull’offerta commerciale del pacchetto Sky Calcio





Nel servizio di assistenza di Sky, disponibile sul loro sito ufficiale, il colosso della TV spiega la situazione dei diritti TV della Serie A del prossimo anno: “la vendita dei diritti della Serie A dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2023-2024 è ancora in corso e una parte dei diritti relativi a 3 partite per ciascuna giornata non è ancora stata assegnata.

Stiamo facendo il massimo per offrirti più calcio e comunque una programmazione ed un racconto appassionato e ricco di emozioni e stiamo lavorando sulla nostra offerta commerciale del pacchetto Sky Calcio; comunque, se hai il pacchetto Sky Calcio e volessi lasciarci, potrai farlo senza costi, anche se hai promozioni attive, successivamente alla fine della stagione in corso, con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicarti”.

