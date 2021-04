ESCLUSIVA – Il d.s. del Benevento Foggia: “La Lazio è da Champions, ma noi faremo la partita perfetta. Tare? Siamo amici, è presto per parlare di mercato” VIDEO





Seconda finale per la Lazio, questa volta tra le mura amiche dell’Olimpico per inseguire la Champions League. Di fronte ci sarà il Benevento di Pippo Inzaghi che lotta per non retrocedere ed ogni punto è buono. Due squadre che si giocano l’obiettivo stagionale dal valore diverso ma fondamentale per ognuno. A presentare la sfida di domenica dell’Olimpico ha parlato in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, nonché ex di questa gara. Ecco le sue parole.

Domenica sarà per lei un ritorno a casa, nello stadio dove ha giocato per diversi anni. Che emozione sarà?

“E’ sempre bello ritornarci perché è come la mia seconda casa. Mi sono trovato benissimo da calciatore e anche la mia famiglia si è trovata benissimo, infatti molto spesso ci ritorniamo”.

Parlando della gara, la Lazio è alla ricerca di punti per la rincorsa Champions e il Benevento vuole allungare per staccare di più la zona retrocessione. Che partita si aspetta?

“Sarà una partita difficilissima per noi perché affrontiamo una grandissima squadra e quindi dovremo cercare di fare una partita perfetta per portare a casa qualche punto che per noi raprresenterebbe oro in questo momento”.

Benevento che viene da una sconfitta, come sta la squadra?

“E’ stata una sconfitta un po’ strana perchè saevamo di affrontare una squadra come il Sassuolo che ti fa giocare male ma solo perché loro giocano troppo bene. Probabilmente abbiamo sfruttato poco quelle occasioni che abbiamo avuto, però tutto sommato abbiamo fatto la nostra gara, ma sicuramente dobbiamo dare merito al Sassuolo che ha fatto meglio”.

Con la Lazio si registrano 2 pareggi: uno in amichevole pre campionato e uno all’andata. Dobbiamo aspettarci di nuovo un pareggio?

“Alla fine vedremo (ride ndr), però sicuramente noi faremo ua gara di grande battaglia perché questo è il nostro modo di interpretare il calcio. a maggior ragione lotteremo perché una squadra come la nostra deve giocare fino alla fine per un obiettivo che è totalmente diverso da quello della Lazio”.

Simone Inzaghi potrebbe non essere in panchina causa Covid. Può essere un vantaggio per Pippo?

“Non credo. Intanto auguro a Simone e la sua famiglia di riprendersi presto e di ritornare in panchina. Secondo me non sarà un vantaggio, avendo visto anche la Lazio contro il Verona. Domenica scorsa ha fatto una grande partita, lottando fino all’ultimo minuto portando a casa una vittoria su un campo difficilissimo. La Lazio ha un obiettivo talmente importante che giocheranno sicuramente per dare ancora qualcosa in più”.

Il Benevento è riuscito in qualche impresa, come battere la Juventus allo Stadium. Se dovesse ripetersi domenica contro la Lazio stravolgerebbe la corsa Champions.

“Il bello di questo campionato è che c’è, mai come negli ultimi anni, una lotta per la Champions strettissima a livello di punti e un mezzo passo falso rischierebbe di compromettere un po’ tutto. Ci sono tanti scontri diretti ed è un campionato molto avvincente anche per quella che è la zona retrocessione”.

Non pensando a quello che sarà il risultato domenica, crede che la Lazio possa arrivare in Champions anche quest’anno?

“La Lazio è una squadra da Champions perché è una squadra forte. E’ ovvio che se guardiamo con chi si gioca quel posto sono tutte squadre attrezzate e per questo arrivarci significherebbe aver raggiunto un traguardo importante e che da valore al campionato che sta facendo”.

Parlerà di mercato con il d.s. Tare domenica, viste le tante voci?

“Con Igli abbiamo un rapporto che va al di la del calcio, visto che siamo molto amici anche con le famiglie. Ci sentiamo quasi tutti i giorni e il mercato in questo momento non lo abbiamo ancora affrontato”.

