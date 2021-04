ESCLUSIVA LATIUM | Carmine Menna, il preparatore di Jessica e Ciro Immobile: “Sono due persone splendide. Ciro è un professionista pazzesco” VIDEO





Carmine Menna, preparatore di Jessica e Ciro Immobile, è intervenuto in esclusiva a Latium

Ecco le sue parole:

“La cosa più difficile è abbattere la distanza che inevitabilmente lo schermo genera. Nel momento in cui si crea il giusto format per interagire col soggetto, diventa semplice. Ci sono tecniche comunicative che portano alla motivazione, e quindi gli allievi, sia a distanza che in presenza, non notano più la differenza. E’ stato più complicato per altre persone che non lo credevano possibile. Alcuni giocatori li seguivo a distanza già da prima della pandemia. E’ più l’idea che spaventa, molti hanno visto più risultati: c’è meno dispersione e più intensità. Il soggetto deve comprendere il suo corpo, e abituarlo allo spazio: una volta acquisito questo è tutto più facile”.

Sul rapporto con Immobile e la famiglia

“E’ nato un po per passaparola: seguendo colleghi di Ciro ho avuto il piacere di conosce lui e la moglie. Sono due persone splendide, Jessica è di una serietà pazzesca. Mi hanno dato l’opportunità di lavorare con loro, è nato un bel rapporto di amicizia. Ciro è un professionista pazzesco, è facile lavorare con lui“.

Sul lavoro atletico dei calciatori

“Io dico sempre di privilegiare lo stimolo naturale, il lavoro reale e funzionale. Poi si possono determinare intensità con del sovraccarico, ma piccoli e indispensabili, non eccessivi per privilegiare un’azione naturale a livello di stimolo, per far sì che il risultato sia più duraturo nel tempo, e più assimilabile dal corpo e riconosciuto dal sistema nervoso centrale. I muscoli così vengono nutriti e alimentati nella quotidianità. Molti fanno l’errore di pensare che il calciatore non sia un atleta completo: in realtà lo è a 360°, deve avere capacità esplosive ed aerobiche, deve avere qualità muscolare non indifferente, e deve avere una capacità di resistenza che è superiore a qualsiasi atleta, escluso chi fa competizioni specifiche. Il calciatore oggi è uno degli atleti più completi: per far sì che non ci sia sovraccarico, serve contatto con la squadra, bisogna far sì che il calciatore possa fornire il proprio microbico settimanale, di come vengono organizzati gli allenamenti, e da lì si struttura la preparazione e ciò che a lui serve. I calciatori chiedono cose che non possono essere fatte, spesso perché in una parte di campionato delicata, ma poche volte succede. E’ complicato lavorare con il soggetto, perchè devi capire chi hai davanti, la risposta che ha , e come sta metabolizzando il carico con la squadra. Ciro ha grandissime qualità, nell’ultima partita ha corso come in una maratona, tenendo un livello altissimo di velocità, è un atleta pazzesco, che se non fosse in forma quelle prestazioni lì non potrebbero essere raggiunte. Lavora tanto sull’esplosività, ma ora non si fa lavoro di carico, ma sulla qualità. Da quando è stato fermo per il Covid, è tornato in campo con una marcia in più“.

Sul desiderio di collaborare con altri calciatori

“Ce ne sarebbero di diversi, che ho avuto la possibilità di conoscere. Tanti di loro hanno bisogno di lavorare sull’allungamento del muscolo tendineo, perché le partite possono essere sottovalutate: il campo da gestire è devastante. Il calciatore deve avere un ritmo, e deve essere in grado di gestirlo, per far funzionare bene l’organismo. Sono riuscito a conoscere tutti quelli che volevo: conoscere Ciro è stato straordinario. Izzo è un altro giocatore pazzesco, ha una grandissima forza mentale, come Spinazzola. Ne ho conosciuti diversi, persone fantastiche e professionisti quadrati che sanno cosa fare dentro e fuori dal campo. Il sogno di conoscere Neymar o Mbappe c’è. Mbappe potrebbe curare meglio diverse cose: potrebbe dare tanto, ma è pur calciatore pazzesco“.

Sull’alimentazione

“Collaboro con diversi nutrizionisti, che seguono alcuni giocatori professionisti. Ho avuto la fortuna di conoscere grandi uomini e professionisti: il dettaglio fa sempre la differenza, per rendere l’allenamento efficace, deve essere tutto supportato dall’alimentazione e dal giusto recupero“.

Sull’aspetto mentale di un calciatore

“Ricordiamoci che il calciatore è un uomo. L’aspetto psicologico incide forse al 100%: senza la testa non c’è condizione, il corpo può aver risposto in maniera precisa, ma basta una contrazione mentale per rendere la tua espressione calcistica contratta. Vediamo tanti infortuni ai flessori o ai polpacci“.

“Saluto Jessica e Ciro, sono due persone fantastiche, mi hanno dato prova di grande amicizia. La Lazio è una di quelle società che ho visto come è organizzato il microciclo e gli allenamenti, è tanta roba. Fanno un grande lavoro, poi ci sta che un calciatore sia un perfezionista, ma le squadre fanno un grande lavoro“.

