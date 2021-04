Europa League, la Roma pareggia con l’Ajax e passa il turno





Dopo la vittoria della Roma per 1-2 in Olanda, all’Olimpico il ritorno è terminato 1-1, con gli uomini di Fonseca che passano il turno, trovando il Manchester United in semifinale. Al minuto 49′ gli olandesi sono passati in vantaggio grazie alla rete di Brobbey, alla quale ha risposto Dzeko (72′). Passano il turno anche il Manchester United, prossimo avversario della Roma, il Villareal e l’Arsenal.

