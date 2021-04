FORMELLO | Continuano i preparativi in vista del Benevento. Gestione delle energie per Milinkovic





Continua la preparazione della Lazio in vista della sfida di campionato contro il Benevento, in programma domenica alle ore 15:00. Nella seduta odierna presso il Centro Sportivo di Formello, non hanno preso parte all’allenamento Armini, Leiva, Caicedo. La squadra, ha inizialmente effettuato un riscaldamento con attivazione muscolare e poi con un torello. Successivamente i giocatori hanno lavorato con elastici e navette, per poi svolgere azioni tre contro tre e tre contro due. Il gruppo, è stato diviso in due squadre: Strakosha, Marusic, Hoedt, Radu, Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Lulic, Pereira e Immobile (fluo) e Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Akpa Akpro, Milinkovic, Minala, Cataldi, Fares, Correa, Muriqi (arancioni). Infine la seduta si è conclusa con un torneo a quattro squadre: fluo contro arancioni contro bianchi contro blu, con vittoria della squadra bianca.

Da segnalare, la gestione delle energie per Sergej Milinkovic Savic e l’uscita dal campo con un fisioterapista di Cataldi, a seguito del tre contro tre. Al suo posto, è subentrato mister Farris.

Ancora differenziato invece per Luiz Felipe. Sul secondo campo, il giocatore ha svolto prima una corsetta, poi mobilità articolare, scambi con il pallone, cambi di direzione e variazioni di ritmo intorno al campo. Il tutto, con ai piedi gli scarpini.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: