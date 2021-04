Oddo: “Corsa Champions ancora aperta, la Lazio può farcela se ritrova i gol di Immobile”

L’ex giocatore della Lazio Massimo Oddo, ha parlato quest’oggi in un’intervista della Gazzetta dello Sport. Durante il suo intervento, ha parlato della corsa Champions tra le varie squadre del campionato italiano e del possibile inserimento in questa dei biancocelesti.

Queste le sue parole:

“I giochi per la Champions sono aperti, ci sono ancora nove partite a disposizione per la Lazio. Secondo me può farcela, i biancocelesti possono tornare tra le prime quattro. Prova lo è stata la vittoria di domenica di Verona, dove la Lazio ha tirato fuori una prestazione di forza e orgoglio, vincendo con merito nel finale. Mi sembra chiaro, però, che per combattere fino in fondo, bisogna ritrovare i gol decisivi di Immobile. A mio parere li riavrà, e durante il suo digiuno ha trovato altri finalizzatori che hanno deciso comunque le sfide, come fanno le grandi squadre. Peseranno sicuramente tantissimo i prossimi scontri diretti con Napoli e Milan”.