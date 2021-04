Sette club di Serie A contro il presidente Dal Pino: c’è anche la Lazio





Un atto di sfiducia da parte di sette società, ma anche una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione. Serie A nella bufera. Come riportato dal quotidiano “Il Sole 24 ore” è partita una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. I sette club attivi sul fronte sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Il presidente Dal Pino è al centro delle lamentele dei club per la gestione dei fondi ma anche per la questione diritti Tv. Anche se le due lettere non la menzionano, a generare malumori è anche l’apertura al pubblico per Euro 2020 vista in senso contrario come testimonianza del perdurare di una situazione di chiusura degli stadi al pubblico che le società ricorrenti ritengono non più sostenibile.

