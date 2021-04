SOCIAL | Lucas Leiva ricorda la strage di Hillsborough: “Mai dimenticata” – FOTO





Il 15 aprile del 1989, in occasione della semifinale di FA Cup, si consumava la più grande tragedia del calcio inglese.

Quel giorno infatti, nello stadio di Hillsborough a Sheffield, 96 tifosi del Liverpool persero la vita schiacciati contro le transenne e calpestati dalla folla. A 32 anni esatti dal tragico evento, il biancoceleste Lucas Leiva ha condiviso sui social un post dedicato alle vittime di quella giornata. Nella foto il numero 96 accompagnato dalla scritta “Gone but never forgotten”, (“Passata, ma mai dimenticata”): questo il ricordo del giocatore in onore della sua ex squadra in cui ha trascorso dieci anni della sua carriera calcistica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

