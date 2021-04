SOCIAL | Luiz Felipe si prepara al rientro: “Concentrato sull’obbiettivo!!” – FOTO





Continua il lavoro di riabilitazione per Luiz Felipe, fuori da diversi mesi a seguito dell’intervento subito alla caviglia. Il difensore biancoceleste, si sta preparando per il ritorno in campo, e lo dimostra condividendo su Instagram una foto con la maglia della Lazio. “Concentrato sull’obbiettivo!!”, queste le parole del brasiliano, che non vede l’ora di poter aiutare nuovamente i propri compagni.

Questa la foto postata da Luiz Felipe:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

