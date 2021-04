Buon compleanno Felipe Anderson, l’ex biancoceleste compie 28 anni. Gli auguri della Lazio – FOTO





Tra i tanti idoli dei tifosi biancocelesti degli ultimi anni c’è Felipe Anderson che nel suo periodo in casa Lazio, seppur con un primo momento di difficoltà, è riuscito a far innamorare tutti di sé. Esploso sotto la corte di Stefano Pioli, nell’anno in cui i biancocelesti conquistarono i preliminari di Champions League. Felipe Anderson incantava a suon di gol e prodezze con la palla tra i piedi. Qualche difficoltà nel cambio ruolo avvenuto alla corte di Simone Inzaghi, ma sempre un piacere vederlo danzare sul pallone. Nell’estate del 2018, dopo aver vinto in maglia biancoceleste una Supercoppa italiana nel 2017 e aver conquistato l’oro Olimpico nel 2016, viene ceduto al West Ham per circa 38 milioni di euro. Oggi 15 aprile Felipe Anderson compie 28 anni festeggiandoli in prestito al Porto dal West Ham. Tanti auguri Felipe, in tanti sognano ancora un tuo ritorno in maglia biancoceleste.

Anche la Lazio ha voluto celebrare il compleanno del suo ex giocatore sui profili social ufficiali:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: