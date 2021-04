TMW | Caso tamponi, Lazio: fissata la data della prossima udienza





Il ricorso presentato dalla Lazio in merito al processo tamponi sarà esaminato dalla Corte d’appello federale il prossimo 30 aprile. Sia la società biancoceleste che la Procura, infatti, lo scorso martedì hanno presentato i rispettivi ricorsi, per alleggerire e inasprire le sanzioni arrivate in primo grado. Il club di Lotito non ha intenzione di mollare, per questo aveva impugnato la sentenza del Tribunale federale che ha stabilito per il patron 7 mesi di inibizione, più 12 ai medici sociali Pulcini e Rodia.

Lo riporta Tuttomercatoweb

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: