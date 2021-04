Benevento, Letizia: “La Lazio vorrà fare punti per la Champions, noi dovremo avere più fame”





Si avvicina sempre di più la sfida tra Lazio e Benevento in programma domenica alle ore 15:00. All’Olimpico si affronteranno due squadre dagli obiettivi opposti: da una parte i biancocelesti sono in piena lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League, i giallorossi di Filippo Inzaghi invece sono alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Questa mattina, ai microfoni del Corriere dello Sport, è intervenuto Gaetano Letizia, difensore del Benevento, per parlare della sfida di domenica. Secondo il difensore napoletano, la Lazio è, a tutti i costi, alla ricerca di punti per continuare la lotta ad un posto in Champions League, ma l’obiettivo del Benevento deve essere quello di avere più fame dei biancocelesti, pensando che il traguardo dei giallorossi sia più importante di quello della Lazio. Il Benevento dovrà avere umiltà nel cercare di portare a casa punti importanti.

Infine, nel parlare della Lazio come un’ottima squadra, tra i giocatori biancocelesti, Letizia teme Ciro Immobile, che non va in gol da più di due mesi. Il bomber biancoceleste, con cui il difensore giallorosso si è scambiato la maglia nella gara d’andata, non sarà l’unico da temere, ma lo saranno anche gli altri giocatori di Simone Inzaghi.

