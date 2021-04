Bundesliga, tutta la squadra dell’Herta Berlino in quarantena, salteranno tre partite





Nella giornata di ieri, dopo i casi di positività riscontrati nella rosa e nello staff dell’Herta Berlino, è arrivata un’altra brutta notizia. Anche Marvin Plattenhardt è risultato positivo al tampone. Un focolaio, quello della squadra della squadra tedesca, che rischia di diventare dannoso per la corsa salvezza di fine stagione. Tutti i giocatori, infatti, dovranno restare in quarantena per 14 giorni. Decisione presa dall’Ufficio di Igiene di Berlino per non aumentare il rischio contagi. Rinviata la partita di domenica contro il Mainz, gli uomini di Dardai dovranno saltare anche le sfide in programma mercoledì e sabato prossimo, rispettivamente contro Friburgo e Schalke 04.

