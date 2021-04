Buon compleanno Paolo Negro: l’ex difensore biancoceleste compie 49 anni





Giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: oggi, 16 aprile, Paolo Negro compie 49 anni. Arrivato nella Capitale nel 1993, con la maglia biancoceleste trascorre ben 12 stagioni, conquistando, con i suoi compagni, anche 8 trofei: uno Scudetto nella stagione 1999/2000, il secondo della storia biancoceleste, tre Coppe Italia (1997/1998, 1999/2000, 2003/2004), due Supercoppe Italiane, una nel 1998 e l’altra nel 2000 e due trofei a livello internazionale, ovvero la Coppa delle Coppe, vinta dalla Lazio 2-1 contro il Maiorca, e la Supercoppa Uefa, vinta per 1-0 contro il Manchester United. In totale ha collezionato 376 presenze con la maglia della Lazio, realizzando 24 reti. Nel giorno del suo compleanno, tanti auguri Paolo Negro!

