Canigiani: “Non sappiamo ancora quando riapriranno gli stadi”





Il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di LazioStyleChannel. Ecco le sue parole: “Ci sono riunioni periodiche per capire quali possano essere le metodologie di lavoro per arrivare alle riaperture degli stadi, ma non sappiamo ancora quando questo accadrà: di certo non abbiamo nulla al momento, neppure per quanto concerne eventuali tempistiche. Non è facile effettuare previsioni, ma tutte le squadra di Serie A sono unite nello sperimentare metodologie per trovare soluzioni. Le decisioni però arriveranno dal Governo e non possiamo che aspettare. Ci sono tecnologiche che possono avvertire ad esempio un tifoso se si avvicina a un altro tifoso. La cosa certa è che quando sarà possibile, tutte le società dovranno lavorare a 360 gradi”.

