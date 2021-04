CorSera | Dopo 70 anni la possibilità di vincere 9 gare di fila in casa





Come riportato dal Corriere della Sera, da più di 70 anni la Lazio non vince 9 partite consecutive in casa. Il record potrebbe essere eguagliato domenica vincendo contro il Benevento. La prima volta avvenne nel 1936-37, battendo il Genova (con la v, sotto il fascismo) per 2 a 1. Nove vittorie di fila arrivarono anche nel 1949-50. Si tratta di due precedenti ben auguranti per Inzaghi, dato che in entrambi i casi la squadra lottava per un piazzamento Champions.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: