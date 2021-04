CorSera | Lazio, meno 20 gol rispetto a 12 mesi fa. Per la Champions serve un cambio di passo





Pesa soprattutto il digiuno di Immobile.

Come riportato dal Corriere della Sera, Ciro Immobile, dopo la partita a Benevento e la guarigione dal Covid, ha iniziato una serie positiva, parliamo di 7 gol nelle ultime 8 partite del girone di andata. Le speranze Champions della Lazio passano per i gol della Scarpa d’Oro. Al momento, l’attaccante biancoceleste ha realizzato solamente un gol contro il Cagliari, decisivo per le sorti della partita. Inzaghi e il suo staff continuano a seguire gli allenamenti a distanza cercando di spronare l’intera squadra. Domenica rientrerà Correa dalla squalifica, cosi come Lazzari. L’anno scorso, dopo 29 partite, la Lazio era a 66, ben 20 in più di quelli di questa stagione. Tutte le 4 squadre che a oggi sarebbero qualificate per la Champions hanno segnato almeno 11 gol in più. Benevento potrebbe essere l’occasione giusta per ripartire.

