FORMELLO | Gestione delle energie in vista delle tre partite in una settimana. Dubbio in regia





Continua la preparazione della Lazio in vista della sfida in programma domenica pomeriggio, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Benevento. La seduta mattutina, al Centro Sportivo di Formello, ha preso il via con il consueto riscaldamento basato sull’attivazione, per poi passare ad una partitella per concludere la fase di riscaldamento. L’allenamento è proseguito poi con le prove tattiche, per provare la formazione che scenderà in campo contro i giallorossi: torneranno tra i titolari Manuel Lazzari e Joaquin Correa, dopo aver scontato il turno di squalifica contro l’Hellas Verona. L’esterno si riprenderà la fascia destra mentre, complice anche l’assenza di Caicedo per squalifica, Correa tornerà a fare coppia d’attacco con Ciro Immobile. Per chiudere il terzetto di difesa, davanti a Reina, dovrebbe esserci ancora Adam Marusic, che sta vivendo una delle migliori stagioni da quando è alla Lazio, se non la migliore, insieme ad Acerbi e Radu. Il vero dubbio è la regia: Lucas Leiva, dopo un iniziale lavoro differenziato, si è unito alle prove tattiche, ma è in ballottaggio con Escalante per il posto a centrocampo, e potrebbe anche riposare visti i tre impegni in una settimana (giovedì con il Napoli e lunedì con il Milan). Milinkovic e Luis Alberto vanno verso la conferma nel completare i tre di centrocampo, mentre sulla sinistra Fares è favorito su Senad Lulic per scendere in campo dal primo minuto. Assenti alla seduta Armini, Cataldi e Caicedo, oltre a Lucas Leiva, anche Luiz Felipe ha svolto un lavoro differenziato e viaggia sempre più spedito verso il recupero dopo l’operazione alla caviglia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: