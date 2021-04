Il ds del Benevento, Foggia: “Il lavoro di Tare alla Lazio è eccellente, Raul Moro giovane di enorme qualità”





Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per parlare della sfida in programma domenica con i sanniti che scenderanno in campo all’Olimpico contro la Lazio:

“La Lazio è sicuramente una squadra forte, il percorso del club nasce ormai da molti anni col lavoro di Igli Tare e di tutto il club. Le difficoltà di quest’anno e le problematiche che stiamo vivendo tutti ci sono state ma l’eccellenza del lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti.”

“Il bilancio del Benevento sarà positivo se riusciremo a mantenere la categoria. A oggi sono soddisfatto perché è la prima stagione con una vera programmazione che affrontiamo in Serie A, finora non siamo mai state tra le ultime tre in classifica ma non possiamo cullarci sui 30 punti già ottenuti, sarebbe da stupidi. A oggi non è stato fatto assolutamente nulla, ne riparleremo dopo la salvezza.”

“Montipò è un portiere interessante, mi è sempre piaciuto già dai tempi di Siena quando era in C. L’ho seguito e quando c’è stata l’opportunità l’ho portato da noi. Sapeva che non avrebbe trovato spazio subito, è stato bravo a conquistarselo e a diventare uno dei portieri più affidabili della Serie A: è un ’96 ed ha ancora grandi margini di miglioramento.”

“Kamil Glik ha saputo passare dall’essere vice-capitano della Polonia e un club come il Monaco a una squadra come il Benevento che sta lavorando per affermarsi in Serie A con grandissima umiltà e disponibilità. E’ uno di quei calciatori che alzano automaticamente il livello delle squadre dove si trovano, di un grande spessore umano che purtroppo si trova sempre più raramente nel calcio.”

“Raul Moro ha il talento puro di quei giocatori che fanno innamorare la gente: se sia pronto a giocare già nella Lazio lo decideranno Simone e Igli ma che sia un giovane di enorme qualità lo si vede chiaramente.”

“Con Filippo Inzaghi oltre che un rapporto di amicizia e di stima c’è un rapporto lavorativo che sta portando risultati importanti. Parliamo del presente e anche del futuro ma siamo uomini di calcio e conosciamo le dinamiche del mercato. Se arriverà un grande club per Inzaghi sarà gratificante anche per noi, per il lavoro che abbiamo svolto assieme.“

