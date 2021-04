La Repubblica | Senza Caicedo attacco in crisi. Ciro e Correa devono sbloccarsi





Come riportato da La Repubblica, la Lazio dell’ultimo periodo è stata Caicedo–dipendente: il giocatore biancoceleste, infatti, è stato decisivo in più occasioni di recente, come contro il Crotone e lo Spezia. Felipe ha una media di una rete ogni 111,6 minuti (8 complessive). Sarebbe potuto essere decisivo nella gara contro il Benevento, tuttavia, il giallo rimediato nella gara contro il Verona non gli permetterà di essere in campo. Nella giornata di domani Inzaghi effettuerà il tampone, anche se difficilmente lo vedremo in panchina nella sfida contro il fratello Pippo. L’allenatore biancoceleste sceglierà Correa e Immobile per centrare la quinta vittoria di fila. Qualche dubbio su Leiva, ieri a riposo per un affaticamento.

A proposito dei processi, invece, il 30 aprile, davanti alle sezioni unite della Caf, è in programma l’udienza d’appello sul caso tamponi: la Lazio ritiene eccessive le sanzioni avute, mentre il pm federale Chiné punta a ottenerne di più severe. Il club di Lotito ha depositato anche il ricorso al Collegio di garanzia del Coni per la partita fantasma contro il Torino. In allegato, la società biancoceleste ha presentato il parere del professor Romano Vaccarella, grande esperto di diritto processuale e già giudice della Corte costituzionale. Vaccarella sostiene in modo chiaro che il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, doveva disapplicare la disposizione della Asl di Torino datata 1° marzo, perché “provvedimento abnorme”. Il riferimento è a quanto sottolineato dalle motivazioni della Corte d’appello sportiva, pubblicate il 30 marzo insieme alla sentenza che non assegnava il 3-0 alla Lazio: ”Il provvedimento adottato dall’ASL di Torino in data 1° marzo 2021 desta più di una perplessità: (…) non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario”. Se infatti l’isolamento dei granata fosse iniziato il 23 febbraio e non il 24, il 2 marzo il Torino avrebbe potuto giocare.

