Lazio-Benevento, F. Inzaghi in conferenza: “Contro la Lazio sarà difficile ma ci crediamo. Spero di rivedere Simone”





Per presentare la gara di campionato tra Lazio e Benevento, il tecnico dei giallorossi Filippo Inzaghi, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Contro la Lazio sarà una partita difficilissima, ci vorrà un grande Benevento. Saranno assenti solo Moncini e Foulon. Sarà la prima di tre gare ravvicinate, sappiamo interpretare molto bene due sistemi di gioco, ma sono gli atteggiamenti a fare la differenza non i numeri. A Torino abbiamo vinto grazie alla mentalità giusta, non per la difesa a 3 o a 4. Non escludo che si possa partire con le due punte, in quel caso con Lapadula ad affiancare Gaich. Scontro tra fratelli a distanza? Mi dispiace sicuramente perché Simone non sta bene, il mio sogno è che possa negativizzarsi entro domenica. Al di là di questo è sempre stata una sfida emozionante e difficilissima. È un allenatore bravissimo e posso dirlo con certezza. La Lazio viene da nove vittorie casalinghe di fila, è una grandissima squadra. Abbiamo una grande opportunità anche se partiamo da sfavoriti, noi comunque ci crediamo sperando di fare una grande gara. Pubblico sugli spalti? Tutte le squadre hanno avuto lo stesso svantaggio, sarebbe stato bello avere lo stadio pieno quando abbiamo vinto il campionato. Non esiste calcio senza tifosi, se ritroveremo la nostra gente nelle ultime partite sarebbe stupendo: un valore aggiunto che darà senso a quello che stiamo facendo”.

