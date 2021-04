Lazio Women | Palombi: “Sogno la Serie A con la Lazio e la Nazionale. Morace? Ci ha trasmesso la voglia di vincere”





Claudia Palombi, attaccante della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di TMW Radio:

“Devo dire che stiamo vivendo un periodo fortunato. Dove la sfortuna non ci ha aiutato nella prima parte di stagione ce la stiamo ritrovando adesso. Il calcio è uno sport imprevedibile e oltre alla bravura talvolta serve la fortuna. Siamo una squadra costruita appositamente per andare in Serie e credo che lo stiamo dimostrando alla grande. Abbiamo vinto tre gare di fila e vogliamo farlo fino alla fine del campionato.

Per quel che riguarda il mio infortunio sto bene, le mie condizioni migliorano piano piano. Avrò una settimana ancora di differenziato e poi dovrei tornare per la partita contro il Ravenna, sarà una gara delicata perchè hanno un ottimo organico. Carolina Morace? Credo che abbia bisogno di presentazioni è stata una delle calciatrici più forti nel panorama italiano e internazionale, ci ha trasmesso la voglia di vincere ed è venuta qui con una carica agonistica pazzesca. Sia lei che il secondo allenatore fanno un lavoro immenso per far sì che i risultati arrivino. Avevamo bisogno di qualche settimana per conoscerci e mostrare i frutti del lavoro, il nostro organico é importante in tutte e 25 le personalità e lei è in grado di gestire tutto al meglio. Essendo poi anch’io attaccante posso solo che apprendere il più possibile da lei.

Adriana Martin e arrivata qui e ci ha trasmesso subito una carica immensa, è stato come per un ragazzo di Primavera trovarsi a giocare con al fianco uno come Immobile. Fuori dal campo è eccezionale, puoi parlare di tutto, mi sono trovata veramente bene con lei. Sotto l’aspetto tecnico è difficile trovare una giocatrice che riesce a calciare con entrambi i piedi allo stesso modo e lei ci riesce: in questo mi ritrovo anch’io, mi ritengo più tecnica che fisica. Non ha passato un buon momento ma ci siamo unite attorno a lei e il gruppo è venuto fuori anche grazie ai suoi gol.

Questa domenica contro l’Orobica ci sono dei rischi, è una squadra organizzata e che ha anche disputato il campionato di Serie A. È ostica, poi Bergamo è un terreno difficile, fa più freddo e il campo non è sintetico come il nostro. Vogliamo riscattare la gara d’andata anche se non sarà facile. Il sogno è tornare in Serie A e me lo sono posto da sempre come obiettivo. Spero di riuscirci siamo sulla buona strada. L’altro sogno è disputare la Serie A con la Lazio e poi quello che è un po’ il desiderio di tutte, giocare nella Nazionale maggiore. Mio fratello, Simone Palombi, è attualmente in prestito al Pisa, viviamo due realtà completamente diverse, non posso dire chi sia il più forte. Io e Simone abbiamo caratteristiche simili, ci diamo sempre consigli, lui su come attaccare meglio l’area di rigore e io gli do suggerimenti tecnici, ho un rapporto splendido con lui e ci sentiamo ogni giorno. Ho preso molti spunti da lui per arrivare dove sono. Lazio-Roma all’Olimpico il prossimo anno? Sarebbe il coronamento di un sogno, un modo per ripagare tutto quello che ho fatto fino a qui.”

