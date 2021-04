Mario Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo: ecco il motivo





Un gesto nobile, quello di Mario Mandzukic. Il calciatore croato è arrivato al Milan a gennaio ma, causa diversi problemi fisici, non è ancora riuscito a firmare la sua prima rete in rossonero. Fermo ai box da metà febbraio, l’attaccante si è rivisto in campo solo dai primi di aprile. Da qui la decisione di Mandzukic di rinunciare allo stipendio del mese di marzo.

Il presidente del Milan ha così commentato il gesto del giocatore: “Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il Club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: