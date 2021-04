Milinkovic: “Al mio arrivo a Roma ero sotto shock. Dopo sei anni sento il derby come un tifoso”





Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nella trasmissione Tell Me condotta da Sabrina Cavezza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Sono nato in Spagna ma non mi ricordo molto della mia infanzia, anche se sono contento di essere nato lì perché ho conosciuto tanta gente e visto molti Paesi. All’inizio con il Genk è stato molto difficile. Ero da solo per la prima volta e non ero pronto a giocare subito con la prima squadra. Anche mentalmente non stavo bene, poi con il tempo mi sono ambientato, l’allenatore è cambiato e ha puntato su di me. Poi dopo sei mesi sono arrivato alla Lazio.

Ricordo tutto del mio arrivo a Roma, ero sotto shock nel vedere tutti quei tifosi. Lì ho capito che la gente meritava che facessi vedere il meglio di me. Derby in semifinale di Coppa Italia? Il gol più facile che ho fatto. All’inizio della partita di ritorno sentivo di poterne fare un altro per aiutare la squadra per arrivare in finale ed è successo. Tutti i gol sono importanti ma quelli nel derby sono più belli. I tifosi aspettano quella partita tutto l’anno, tutti i laziali vivono per questa partita e sono contento di aver segnato. Dopo sei anni posso dire di sentire il derby come loro.

Supercoppa? Fu una partita difficile, eravamo 2-0 e poi la Juventus ci ha segnato due gol. Menomale che Murgia riuscì a farci vincere il trofeo. Non mi sento un giocatore unico, mi fa molto piacere sentirlo, ma devo lavorare e migliorare ancora tanto. Tanti si aspettano molto da me”.

