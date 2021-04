Milinkovic ospite a Tell Me: “Il mio primo gol in biancoceleste mi ha dato tanta forza. Da allora cerco sempre di migliorare” – VIDEO





Questa sera alle 21.00 andrà in onda su Lazio Style Channel una nuova puntata di “Tell Me”: la trasmissione dove Sabrina Cavezza intervista i protagonisti del club biancoceleste. Ospite del sesto appuntamento è Sergej Milinkovic Savic, e i tifosi biancocelesti potranno conoscere l’uomo e il calciatore, dentro e fuori dal campo. Ecco un piccolo estratto della lunga intervista al Sergente:

“Il mio primo gol con la maglia della Lazio (contro la Fiorentina) è arrivato un po’ tardi, lo aspettavo da tanto ma sapevo che prima o poi sarebbe arrivato. Quello mi ha dato tanta spinta per fare tante altre cose, mi ha dato tanta forza. Dopo aver segnato mi sono sentito più libero, avevo voglia di far vedere perchè sono venuto qui alla Lazio e poi da quel momento, fino ad oggi, provo sempre a fare di meglio, farmi vedere più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

