Roma, rapina nella notte in casa Smalling: il giocatore costretto ad aprire la cassaforte





Nonostante il passaggio del turno della Roma in Europa League nella serata di ieri, è stata una nottata da dimenticare per il difensore giallorosso Chris Smalling. Come riporta il sito Ansa.it, c’è stata una rapina nella notte in casa del giocatore della Roma: tre uomini armati, sono entrati nell’abitazione e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte. In casa, oltre all’ex Manchester United, ci sarebbe stata anche la moglie ed entrambi sarebbero illesi. Sulla vicenda indaga la polizia: sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che i rapinatori fossero tre, armati di pistola e probabilmente italiani. La banda ha costretto il giallorosso ad aprire la cassaforte rubando tre rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti.

