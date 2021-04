SOCIAL | Beppe Signori augura buona fortuna a Pio e Amedeo per il nuovo show di questa sera – VIDEO





Questa sera andrà in onda il nuovo programma di Pio e Amedeo, Felicissima Sera, su Canale 5. Uno show che sicuramente avrà come base tante risate ed esuberanza visti i trascorsi del duo comico. A fare gli auguri di questa prima serata ci ha pensato anche una delle ‘vittime’ preferite della coppia foggiana, Beppe Signori ex biancoceleste ma per loro rimasto nel cuore negli anni in cui giocò a Foggia. Ecco il video sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

