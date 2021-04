Alberto Aquilani dedica la sua scuola calcio a Daniel Guerini – FOTO





Dopo il messaggio mandato via social da Alberto Aquilani per Daniel Guerini in seguito alla scomparsa di quest’ultimo, un altro bel gesto dell’ex giocatore della Roma. Aquilani ha infatti pubblicato una foto tramite le storie di Instagram in cui si vede la sua scuola calcio ed uno striscione con scritto “Spes Montesacro. Scuola calcio di Alberto Aquilani in ricordo di Daniel Guerini, campione in campo e fuoriclasse nella vita” con tanto di foto di Daniel.

